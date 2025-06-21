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Общая стоимость игроков сборной Грузии по футболу достигла 200 млн евро


21.06.2025   15:12


Суммарная стоимость игроков сборной Грузии превысила 200 миллионов евро, что является исторической вехой — обновленные данные публикует Transfermarkt.

После окончания сезона стоимость нескольких футболистов выросла, а общая стоимость футболистов поднялась со 182 миллионов евро до 200 миллионов евро.

По этой оценке сборная Грузии занимает 31-е место среди лучших команд мира и опережает Венгрию (192,95), Нигерию (188,45), США (182,30), Ирландию (175,53), Чехию (167,60), Японию (158,00).

Стоимость футболистов такова:

1. Хвича Кварацхелия, «Пари Сен-Жермен», Франция — €90 миллионов;

2. Георгий Мамардашвили, «Ливерпуль», Англия – 30 миллионов евро;

3. Георгий Микаутадзе, «Лион», Франция – 22 миллиона евро;

4. Зурико Давиташвили, «Сент-Этьен», Франция – 10 миллионов евро;

5. Саба Гогличидзе, «Эмполи», Италия – 8 миллионов евро;

6. Отар Китеишвили, «Штурм Грац», Австрия – 6 миллионов евро;

7. Георгий Чакветадзе, «Уотфорд», Англия – 4,5 миллиона евро;

8. Саба Лобжанидзе, «Атланта Юнайтед», США – 4 миллиона евро;

9. Георгий Кочорашвили, «Спортинг», Португалия – 4 миллиона евро;

10. Ираклий Азаров, «Шахтер», Украина – 4 миллиона евро.


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