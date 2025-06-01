

Поражение 41 бомбардировщика в РФ: источник раскрыл подробности 1,5-летней спецоперации

01.06.2025 18:12





СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. В частности, спецслужба отработала сегодня сразу по четырем военным аэродромам Российской Федерации. "Хлопок" устроили на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".



Спецоперацию "Паутина", в результате которой Служба безопасности Украины (СБУ) поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.



Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.



По словам собеседника, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Так, СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.



Источники также предоставили уникальные фотографии, где видно как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы россиян.



Собеседники в СБУ подчеркнули, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно вернулись в Украину. Поэтому, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.



Спецоперация СБУ на территории РФ



Ранее сообщалось о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на подан $2 млрд.



Clash Report написало, что эта атака свидетельствует о полном провале в обеспечении безопасности стратегических аэродромов России. "Ни ангаров, ни препятствий, ни вооруженной охраны. Массовые потери", - отмечается в сообщении.



Также отмечается, что с точки зрения экономической эффективности диверсионная операция Украины не имеет себе равных. Так, если один украинский FPV-беспилотник может стоить всего $300-$600, то, например, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС стоит более 100 миллионов долларов.



Во время атаки дронов на аэродромы РФ были задействованы беспилотники, которые натренировали с использованием технологии искусственного интеллекта.



"В прошлом году украинская военная разведка сканировала российские бомбардировщики и учила искусственный интеллект распознавать их и выполнять алгоритмы автоматического пикирования. Сегодня мы видим результаты", - пишет издание.



Отмечается, что во время атаки были использованы беспилотники двух типов - классические квадрокоптеры вертикального взлета и беспилотники типа "крыло", которые запускаются с мини-катапульты.





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