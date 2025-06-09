Россиян начнут сажать в тюрьму за сдачу экзамена по английскому IELTS

09.06.2025 20:14





Сдача экзамена IELTS по английскому языку может стать поводом для уголовного преследования в России после того, как Генпрокуратура признала «нежелательным» совет British Council, который занимался организацией теста. Надзорный орган заявил, что указанная структура, «прикрываясь образовательной и культурной деятельностью», — просветительскими мероприятиями и обучением английскому языку — продвигает «долгосрочные британские интересы и ценности», в том числе пропагандирует ЛГБТ.



В свою очередь ФСБ обвинила в «подрывной работе» British Council и фонд Oxford Russia Fund, признанный «нежелательным» еще в 2021 году, и предостерегла россиян «от участия в деятельности» указанных иностранных организаций. «Подобное взаимодействие подпадает под административную и уголовную ответственность Российской Федерации», — предупредили в ФСБ.



Теперь сдачу IELTS, в том числе за рубежом, могут расценить как финансирование «нежелательной» организации (ст. 284.1 УК), указывает юрист-международник Артем Клыга. Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы. Публичное размещение ссылок и материалов British Council могут посчитать участием в деятельности «нежелательной» организации (ст. 20.33 КоАП), за которое грозит штраф до 15 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц, отмечает основатель проекта «Ковчег» юрист Анастасия Буракова.



Она рекомендует преподавателям и студентам удалить все упоминания British Council со своих страниц, не оплачивать сдачу экзамена со своей карты или с карты человека, который посещает Россию, а при пересечении границы — почистить информацию о записи на тест и самом сертификате IELTS с устройств.



Совет British Council ушел из России в 2018 году из-за шпионского скандала с отравлением перебежчика ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. А сдать IELTS в стране стало невозможно после начала войны в Украине — с 10 марта 2022 года. Однако россияне по-прежнему могут сделать это в Казахстане, ОАЭ, Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Армении, Сербии и Турции. Сертификат IELTS необходим для учебы и работы за рубежом.





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