

Премьер Грузии вместо своей отставки заявил об «очередной неудачной попытке заговора против государства»

12.07.2021 12:03





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал события последних дней «очередной неудачной попыткой заговора против государства». Об этом глава правительства заявил на заседании правительства.

«Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране», – отметил он.



Говоря о смерти телеоператора Александра Лашкарава, Гарибашвили сказал, что все лица, принимавшие участие в насилии, будут наказаны.



Премьер-министр не должен подавать в отставку. Эта пресловутая тема, что премьер был подстрекателем насилия, полная ложь, - об этом заявил журналистам депутат большинства парламента Грузии Михаил Кавелашвили, откликаясь на события, произошедши в Тбилиси 5-6 июля и смерть оператора Лексо Лашкарава.



По его словам, ответственность за реагирование на эти события взяло на себя МВД и нужно дождаться следования и того, насколько оно будет адекватным.



«Я понимаю, что фон очень эмоциональный, поскольку именно на вас осуществлено нападение. Произошел совершенно неприемлемый и отвратительный факт, однако, давайте следовать за событиями и надлежащим образом выделим ответственных лиц, дождемся следования и того, насколько оно будет адекватным. Я не могу вам отвечать по этому поводу, ответить должно МВД, у всех своя ответственность. Проходит процесс, за что МВД взяло на себя ответственность. Выявляются и задерживаются те лица, которые совершили эти преступления, ничего не запоздало», - заявил Кавелашвили.



Напомним, что у здания парламента со вчерашнего дня проходит акция журналистов с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Время для отставки ему было дано до сегодняшнего полудня.



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