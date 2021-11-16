

Брегадзе: Группа врачей будет ежедневно давать разъяснения по поводу состояния здоровья Саакашвили

16.11.2021 11:54





Группа врачей будет ежедневно давать разъяснения по поводу состояния здоровья Саакашвили, это раз и навсегда поставить точку распространению всей дезинформации, — об этом на брифинге в министерстве юстиции заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.



По его словам, пенитенциарная система в сотрудничестве с министерством здравоохранения пригласила дополнительные группы врачей, которые постоянно следят за состоянием здоровья Саакашвили и оказывают ему надлежащую медицинскую помощь. По словам Брегадзе, не было случая, чтобы задержанный нуждался в каких-либо медицинских услугах и не получал их.



По словам министра, упомянутое медицинское учреждение имеет полную инфраструктуру и человеческие ресурсы для обеспечения эффективного контроля государства за состоянием здоровья голодающего заключенного, а также реабилитации в период после голодовки.



«Кроме того, пенитенциарная система в сотрудничестве с министерством здравоохранения пригласила дополнительные группы врачей, которые постоянно следят за здоровьем Саакашвили и оказывают ему соответствующую медицинскую помощь.



Исходя из высокого общественного интереса и того факта, что на ежедневной основе сознательно распространяется дезинформация о здоровье Саакашвили, врачей будет ежедневно давать разъяснения по поводу состояния здоровья Саакашвили, это раз и навсегда поставить точку распространению всей дезинформации.



Подчеркиваю, что пенитенциарная система принимает решения, прежде всего, исходя из здоровья и безопасности заключенных, в том числе Саакашвили. В глданском учреждении №18 и одно и другое находятся на высшем уровне», — заявил Брегадзе, который еще раз призвал Михеила Саакашвили прекратить голодовку.



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