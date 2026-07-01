Вклады иностранных граждан в грузинских банках достигли 11 млрд лари

01.07.2026 23:21





Согласно статистике Национального банка, по сравнению с апрелем объёмы депозитов увеличились 150 млн лари, а в годовом выражении — на 1,53 млрд лари или 16,2%.



Любопытная делать: темпы увеличения депозитных накоплений иностранцев превышают темпы роста вкладов граждан Грузии. Для сравнения за год вложения резидентов страны выросли на 14,2%, до 26 млрд лари.



Таким образом, доля нерезидентов в общем объёме депозитов физических лиц составляет 29,6% от суммарного показателя в 37 млрд. При этом иностранцы предпочитают хранить деньги в иностранной валюте, на которую приходится 74% от 11 млрд лари.



Граждане каких стран хранят больше всего денег в грузинских банках:



Россия — 4,1 млрд (37%)

Израиль — 990 млн (9%)

Украина — 770 млн (7%)

Беларусь — 440 млн (4%)

Кипр — 330 млн (3%)

Великобритания — 330 млн (3%)

Германия — 220 млн (2%)

Азербайджан — 220 млн (2%)

Турция — 220 млн (2%)

Виргинские острова — 220 млн (2%)

Мальта — 220 млн (2%)

Китай — 220 млн (2%)

Армения — 220 млн (2%)

Другие страны (23%): 2,5 млрд





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