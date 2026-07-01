|
|
|
Вклады иностранных граждан в грузинских банках достигли 11 млрд лари
01.07.2026 23:21
Согласно статистике Национального банка, по сравнению с апрелем объёмы депозитов увеличились 150 млн лари, а в годовом выражении — на 1,53 млрд лари или 16,2%.
Любопытная делать: темпы увеличения депозитных накоплений иностранцев превышают темпы роста вкладов граждан Грузии. Для сравнения за год вложения резидентов страны выросли на 14,2%, до 26 млрд лари.
Таким образом, доля нерезидентов в общем объёме депозитов физических лиц составляет 29,6% от суммарного показателя в 37 млрд. При этом иностранцы предпочитают хранить деньги в иностранной валюте, на которую приходится 74% от 11 млрд лари.
Граждане каких стран хранят больше всего денег в грузинских банках:
Россия — 4,1 млрд (37%)
Израиль — 990 млн (9%)
Украина — 770 млн (7%)
Беларусь — 440 млн (4%)
Кипр — 330 млн (3%)
Великобритания — 330 млн (3%)
Германия — 220 млн (2%)
Азербайджан — 220 млн (2%)
Турция — 220 млн (2%)
Виргинские острова — 220 млн (2%)
Мальта — 220 млн (2%)
Китай — 220 млн (2%)
Армения — 220 млн (2%)
Другие страны (23%): 2,5 млрд
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна