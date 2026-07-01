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Президент Всемирной федерации регби посетил Общественный Вещатель Грузии


01.07.2026   22:21


Президент Всемирной федерации регби Бретт Робинсон посетил Общественный Вещатель Грузии. Почетный гость встретился с представителями менеджмента Первого канала, Русудан Манджгаладзе и Нодаром Чичинадзе.

В ходе беседы обсуждались вопросы развития и популяризации регби в Грузии. Одним из главных шагов в этом направлении является проходящий в нашей стране молодежный чемпионат по регби, который начался в Тбилиси и Кутаиси 27 июня и завершится 18 июля.

Президент Всемирной федерации регби подчеркнул роль СМИ в развитии регби. Напоминаем, что репортажи с молодежного чемпионата мира полностью транслируются на Первом канале «Спорт» и в социальных сетях Первого канала.


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