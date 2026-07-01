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И.о посла США: Более трех десятилетий мы тесно сотрудничаем с грузинским народом
01.07.2026 22:16
Более трех десятилетий мы тесно сотрудничаем с грузинским народом и институтами. Вместе мы добились ощутимого прогресса во многих областях — начиная с обороны и правоохранительных органов до бизнеса, образования и здравоохранения. Грузины и американцы работали бок о бок на благо обеих стран, – заявил исполняющий обязанности посла США Алан Перселл на приеме в посольстве, посвященном 250-летию независимости США, на котором также присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам Алана Перселла, последним примером этого является новый проект расширения морского порта, который реализуется при финансовой поддержке Корпорации развития финансирования США (DFC).
Вместе с тем дипломат заявил, что связи между народами являются неотъемлемой частью партнерства Грузии и США, что на протяжении многих лет является главным приоритетом посольства.
По словам Алана Перселла, Соединенные Штаты Америки безоговорочно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.
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