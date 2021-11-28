

Саакашвили сможет присутствовать на суде - личный врач

28.11.2021 16:57





По мнению личного врача Николоза Кипшидзе, Михеил Саакашвили сможет присутствовать на завтрашнем судебном процессе.



«Последнее слово принадлежит самому президенту. Наверно будет заключение всех трех комиссий, что должно быть учтено Минюстом. Я не могу вам сказать, каким образом будут сопоставлены эти три комиссии. Насколько мне известно, госкомиссия сказала, что он может присутствовать. Вывод комиссии Ломджария, как я знаю, такой же, и то же самое сказал комиссия «Эмпатии». Свое заключение должны дать врачи, а не правительство или оппозиция», — сказал Николоз Кипшидзе.



Завтра в Тбилисском городском суде возобновится судебный процесс над Михеилом Саакашвили по эпизоду 7 ноября.





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