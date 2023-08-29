

В Центре НАТО-Грузия прошел командно-штабной компонент военной подготовки Agile Spirit 2023

29.08.2023 19:14





В Совместном тренировочном и оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC) прошел командно-штабной компонент военной подготовки Agile Spirit 2023



Штабная часть учений я включала в себя действия многонациональной бригады при поддержке подчиненных элементов, где для обучающейся аудитории была создана реальная среда. Военнослужащие разных стран, участвовавшие в учениях, провели оборонительные операции и поделились друг с другом своим опытом. Учениями руководит Западное командование Сил обороны Грузии. Зона учений Agile Spirit 2023 включает в себя как Восточную, так и Западную Грузию. В этом году в учениях задействованы 21 страна-член и партнер НАТО, 3 организации и 3600 военнослужащих.



Целью Agile Spirit 2023 является повышение оперативной совместимости на тактическом уровне между Силами обороны Грузии, объединенными силами США, силами союзников и партнеров, а также совершенствование и укрепление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде.





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