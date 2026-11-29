В Тбилиси и регионах полицией были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы
Сотрудники департаментов полиции Тбилиси, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Имерети, Гурии, Шида-Картли, Кахетии, Самегрело и Земо-Сванети Министерства внутренних дел Грузии в результате профилактических полицейских мероприятий, проведённых в разное время, задержали девять человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, — об этом сообщает МВД Грузии.
В результате проведённых правоохранителями обысков в качестве вещественных доказательств изъяты незаконно хранившиеся огнестрельное оружие различных моделей и боеприпасы, в том числе: три автоматических огнестрельных оружия, четыре пистолета, два охотничьих ружья, два так называемых обреза, глушитель, детонирующий шнур, магазины и около 2 000 боевых патронов.
По информации ведомства, правоохранители также изъяли растения «каннабис» и «марихуану».
Следствие ведётся по статьям 236, 260 и 265 Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы сроком до 6 лет.
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