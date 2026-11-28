««Agile Spirit» демонстрирует нашу способность быстро объединять многонациональные силы и действовать совместно в меняющейся обстановке», — говорит специалист по поддержке учений (G37) Командования сухопутных войск США в Европе и Африке Кевин Стибич.

По данным американской стороны, мероприятие по планированию учений определяет потребности. Вместе с тем оно обеспечивает то, чтобы каждая страна-участница внесла свой вклад в проведение реалистичных и эффективных учений.

Специалисты по военному планированию США, Грузии и других союзных и партнерских стран работают над планированием учений «Agile Spirit 2027» (Agile Spirit 2027).

«Agile Spirit» — это военные учения, проводимые с двухгодичным циклом в соответствии с планом Европейского командования США под руководством Командования сухопутных войск США в Европе и Африке. Их цель — улучшение оперативной совместимости между вооруженными силами и укрепление готовности к операциям коллективной обороны. В учениях, проводимых в Грузии, как правило, принимают участие от 2 000 до 3 000 американских военнослужащих, представителей стран-союзниц по НАТО и партнеров. Учения включают маневренные тренировки, координацию логистического обеспечения и вопросы управления и контроля многонациональными силами.

В этом году впервые в процессе многонационального планирования был предусмотрен механизм обратной связи, связанный с применением средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных систем. Это позволит США и их партнерам объединить усилия, сотрудничать посредством различных коммуникационных платформ и обмениваться лучшими практиками в режиме реального времени.

«Работа, выполненная на этом этапе планирования, обеспечит, чтобы командиры получили сложный, актуальный и практический учебный опыт, который улучшит готовность объединенных сил», — отметил Стибич.

Как отмечает посольство США, в учениях будущего года примет участие 173-я мобильная бригадная боевая группа США (воздушно-десантная), которая проведет полевые учения и боевые стрельбы. Эти мероприятия нацелены на улучшение тактических навыков и практическую проверку процедур, определенных для поддержки операций региональной безопасности.

Кроме того, представители 173-й мобильной бригадной боевой группы и Оперативной группы сухопутных войск США в Южной Европе — Африке (SETAF-AF) сыграли важную роль в обсуждении вопросов интеграции сил, целей учений и координации операций.

«Конференция начального планирования создает основу для подготовки учений», — заявил главный специалист по планированию учений (G7) SETAF-AF Николас Роллинг. «Многонациональные рабочие группы уделяли внимание операциям, логистике и коммуникациям. Это помогло нам в определении учебных целей, согласовании ответственности и формировании основных этапов планирования до начала учений».

С 1994 года Национальная гвардия штата Джорджия США и Силы обороны Грузии сотрудничают в рамках Программы государственного партнерства Министерства обороны США. На протяжении более трех десятилетий обе стороны приняли участие в сотнях военных мероприятий, совместно провели такие учения, как «Agile Spirit» и «Достойный партнер», а также прошли подготовку и приняли участие в операциях, проведенных в Ираке и Афганистане.

«Отношения с нашими грузинскими партнерами очень важны и ценны. Они сложились в результате многолетних двусторонних учений и сотрудничества. Это партнерство выражает суть подлинной дружбы и боевого товарищества между военнослужащими», — заявил майор армии США Джейсон Ройал, руководитель будущих операций 78-го командования войск Национальной гвардии штата Джорджия.

Учения «Agile Spirit 2027», которые пройдут в Грузии в середине 2027 года, продемонстрируют силу многонациональных сил, обладающих возможностью быстрой переброски, и их приверженность укреплению безопасности и стабильности на восточном фланге НАТО.