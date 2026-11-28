Обвиняемый в шпионаже Тамаз Голоев отправлен в тюрьму на 11 лет
Задержанному по обвинению в шпионаже молодому жителю Ахалгори Тамазу Голоеву суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Информация о приговоре стала известна после распространения сведений со стороны Цхинвальского оккупационного режима, поскольку сами судебные процессы проходили в закрытом режиме.
Тамаз Голоев был задержан в апреле текущего года. Служба государственной безопасности обвиняла его в агентурной деятельности. Согласно утверждениям ведомства, Голоев был завербован спецслужбами иностранного государства (предположительно, России), сотрудничал с ними и передавал важную информацию о Грузии.
Де-факто министерство иностранных дел Цхинвали отвергает обвинения и называет их «абсолютно абсурдными». Согласно заявлению оккупационного режима, дело не выдерживает никакой критики.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
В Грузии задержан гражданин Польши, разыскиваемый по линии Интерпола
Сотрудники Главного управления Аджарии Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел задержали гражданина Республики…
Wizz Air предупреждает пассажиров о мошеннических сообщениях перед праздничным сезоном
Как говорится в заявлении авиакомпании, Wizz Air связывается с пользователями только по официальным каналам и никогда не запрашивает по электронной…
Количество диверсионных инцидентов, осуществленных Россией в Европе, выросло на 16% за последний год
За последний год (до сентября 2026 года) количество диверсионных инцидентов, осуществленных Россией в Европе, выросло на 16%. Информацию об этом…
Глава МВД: Возмещение ущерба в Батуми, исходя из существующей практики, УЕФА возложит на «Бешикташ»
Задержанные в административном порядке лица были освобождены позже, однако по этому делу обязательно будут последствия, — об этом заявил министр…
Глава МВД Грузии: На границе было изъято около 100 баннеров очень грязного, провокационного содержания
В рамках полицейских мероприятий на границе удалось пресечь ввоз баннеров в страну — Около 100 баннеров с крайне непристойным и провокационным…
Полиция задержала трех иностранцев за наркопреступление
Сотрудники Тбилисского главного управления Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали в разное время трех…