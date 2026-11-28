Задержанному по обвинению в шпионаже молодому жителю Ахалгори Тамазу Голоеву суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Информация о приговоре стала известна после распространения сведений со стороны Цхинвальского оккупационного режима, поскольку сами судебные процессы проходили в закрытом режиме.

Тамаз Голоев был задержан в апреле текущего года. Служба государственной безопасности обвиняла его в агентурной деятельности. Согласно утверждениям ведомства, Голоев был завербован спецслужбами иностранного государства (предположительно, России), сотрудничал с ними и передавал важную информацию о Грузии.

Де-факто министерство иностранных дел Цхинвали отвергает обвинения и называет их «абсолютно абсурдными». Согласно заявлению оккупационного режима, дело не выдерживает никакой критики.