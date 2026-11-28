В Грузии задержан гражданин Польши, разыскиваемый по линии Интерпола
Сотрудники Главного управления Аджарии Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел задержали гражданина Республики Польша, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.
Задержанный разыскивался по запросу правоохранительных органов Польши за совершение ряда тяжких преступлений. Ему предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Республики Польша, в том числе за вымогательство, угрозы, мошенничество, незаконное присвоение публичных полномочий и использование документа, удостоверяющего личность другого лица.
В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали разыскиваемого в Батуми.
В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.
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