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Выступление Георгия Вашадзе в парламенте закончилось потасовкой
19.05.2023 20:42
На пленарном заседании парламента Грузии выступление лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе закончилось физическим и словесным противостоянием с ним.
После того, как Вашадзе покинул трибуну и вернулся на свое место в зале пленарных заседаний, сидевший позади него депутат большинства Дачи Берая обматерил его и обратился к нему с нецензурными словами, что переросло в потасовку.
Депутаты «Грузинской мечты» назвали Вашадзе «позорным и низким человеком».
На данный момент ситуация на пленарном заседании успокоилась. С трибуны выступает председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.
На пленарном заседании парламента находится министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, которого слушают в порядке интерпелляции по поводу протестных акций 7-8 марта.
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