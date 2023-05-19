

Выступление Георгия Вашадзе в парламенте закончилось потасовкой

19.05.2023 20:42





На пленарном заседании парламента Грузии выступление лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе закончилось физическим и словесным противостоянием с ним.



После того, как Вашадзе покинул трибуну и вернулся на свое место в зале пленарных заседаний, сидевший позади него депутат большинства Дачи Берая обматерил его и обратился к нему с нецензурными словами, что переросло в потасовку.



Депутаты «Грузинской мечты» назвали Вашадзе «позорным и низким человеком».



На данный момент ситуация на пленарном заседании успокоилась. С трибуны выступает председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



На пленарном заседании парламента находится министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, которого слушают в порядке интерпелляции по поводу протестных акций 7-8 марта.





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