

Гарибашвили: Экономика Грузии рухнет, если мы введем двусторонние экономические санкции в отношении России

24.05.2023 13:12





Экономика Грузии рухнет, мы нанесем вред нашему народу, если введем подобные двусторонние экономические санкции в отношении России. ЕС торгует с Россией только за 4 дня столько, сколько мы за целый год. Это ведь смешно? – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на экономическом форуме в Катаре.



По его словам, после войны 2008 года ни у кого не было адекватной реакции и против России никто санкции не ввел.



По словам премьер-министра, введение экономических санкций против России нанесет ущерб национальным интересам Грузии.



«Экономика Грузии рухнет, мы нанесем вред нашему народу, если введем подобные двусторонние экономические санкции против России. В 2008 году у нас была война. Вы помните кого-нибудь, кто вводил санкции во время нашей войны? Никто! Ни у кого в мире не было ни правильной, ни адекватной реакции в случае той войны. Поэтому мой вопрос - где логика? Наша война — не война, а война в Украине — война? Должен сказать, что мы были очень разочарованы, что после войны 2008 года бизнес с Россией шел в обычном режиме. После той разрушительной войны 20% территории нашей страны оккупированы Россией. Россия построила две военные базы на нашей исторической земле, Россия признала т.н. независимость наших исторических регионов и эта оккупация продолжаются. Поэтому мой вопрос к европейским, американским друзьям следующий - мои дорогие друзья, вы продолжали бизнес с Россией в обычном режиме, не вводили санкций. Для информации, до 2022 года Евросоюз заплатил России 2.3 триллиона долларов. Никто не прекращал бизнес с Россией, ничего не произошло.



В этой ситуации хочу еще раз подтвердить, что мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем украинский народ. Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Мы присоединились к более чем 500 резолюциям, заявкам всюду, на всех международных платформах и полностью соблюдаем международные санкции. Госдепартамент заявил, что финансовые институты Грузии, Национальный банк полностью соответствуют финансовым санкциям, но что касается экономических санкций – хочу пояснить, товарооборот Грузии с Россией составляет менее 1 миллиарда долларов. Для сравнения, ЕС всего за 4 дня торгует столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно, верно? В нашем случае доля России, оборот составляет 0,3%, логики нет. Это нанесло бы ущерб национальным интересам моей страны», — сказал Гарибашвили.



Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимает участие в ежегодном экономическом форуме высокого уровня в Катаре. Форум проходит под патронажем эмира Катара и организован агентством Bloomberg. В рамках визита состоялись двусторонние встречи высокого уровня.





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