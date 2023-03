Грузинский университет заявил об оскорблении со стороны премьера Гарибашвили

13.03.2023 23:31





Грузинский университет, The University Of Georgia, заявил, что оскорблен вчерашними заявлениями премьера Грузии о своих студентах в контексте акций протеста из-за закона об «иноагентах».



«Хочется надеяться, что заявление премьер-министра связано не с клеветой, а с отсутствием информации», — говорится в заявлении.



Речь идет сразу о нескольких утверждениях Гарибашвили, который заявил о причастности вуза и его студентов к беспорядкам на акции.



В интервью телекомпании «Имеди» премьер-министр сказал, говоря об университете и действующем при нем «Клубе Франклина»:



«Мать Саакашвили — Гиули Аласания, основала так называемый «Клуб Франклина», где промывают мозги молодежи».



«У анархистов из «Клуба Франклина» и подготовленных членов «Гирчи» Зураба Джапаридзе была задача вступить в противостояние со спецназом, полицией, спровоцировать их коктейлями Молотова».



«Когда Саакашвили был президентом, он отдал университет своей матери за 1 лари».



Ответ The University Of Georgia: Гиули Аласания и Манана Санадзе основали университет, и никто им его не «передавал». Здания были куплены на открытом аукционе, это обошлось до 4 миллионов долларов США и сумма была выплачена университетом за счет банковского кредита. Все документы находятся в открытом доступе.



«Более тревожной для нас была информация, распространенная премьер-министром о наших студентах, которую мы считаем оскорблением в их адрес… Его оценка деятельности университета как «подрывной и антиправительственной» также вызывает тревогу и разочарование», — говорится в заявлении.



Университет подчеркивает, что гордится тем, что воспитывает свободомыслящее поколение, которое само решает, на каком митинге стоять, чего требовать и как защищать свои права.



«В новейшей истории страны грузинские студенты не раз играли решающую роль, и мы считаем, что приуменьшать эту роль равносильно одурачиванию студентов.»

Одновременно вуз отмечает свою аплотичность.



The University Of Georgia признан международными авторитетными рейтинговыми организациями лучшим частным университетом в регионе. в нем работает более тысячи человек в качестве преподавателей, администрации и вспомогательного персонала. При этом отмечается, что здесь учился целый ряд лиц, которые сегодня находятся у власти в Грузии.



«Университет Джорджии всегда стоит на светлой стороне – на страже интересов Родины и молодежи», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ