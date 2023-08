Журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян предполагает, что ее отравили в Тбилиси

16.08.2023 20:32





Журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян предполагает, что ее отравили во время пребывания в Тбилиси. Об этом Баблоян рассказала The Insider.



Издание The Insider опубликовало истории нескольких журналистов и активистов. Всех их объединяет то, что по их предположению, они были отравлены структурами, связанными с Кремлем. Предлагаемое отравление произошло во время их нахождения за рубежом, после того как они покинули Россию.



О чем рассказала Ирина Баблоян?

Как вспоминает журналистка «Эха Москвы» Ирина Баблоян, в октябре 2022 года она переехала из Москвы в Тбилиси и поселилась в одной из гостиниц. Она вспоминает, что вечером 25 октября почувствовала себя не очень хорошо, а наутро проснулась уже с сильной слабостью и головокружением. Вечером 26 октября проявился ладонно-подошвенный синдром — ладони стали багровыми и горели так, «будто держишь в руках огонь», то же было и со стопами. Несмотря на эти странные первые симптомы, Ирина решила не отказываться от поездки в Ереван, куда отправилась на машине в ночь на 27 октября. В машине ей стало совсем плохо, мозг затуманился, она не могла сконцентрироваться.



«Ты лежишь, но чувство усталости не проходит, как будто просто не получается отдохнуть. У меня было ощущение, что тело мне больше не принадлежит, оно стало ватным, появилась сильная тревога», — вспоминает журналистка.



Прибыв в отель в Ереване, Ирина попросила градусник, его на ресепшене не оказалось, она поднялась в свой номер, но заснуть не получалось — сон просто не приходил. Сильно заболел живот — как и у Костюченко, боль была не в желудке, а где-то выше, появилась тошнота. Во рту ощущался металлический вкус. Все эти симптомы, кроме последнего, в очень похожем описании были и у Костюченко, с одним существенным отличием — с того момента Ирину стали преследовать внезапно появляющиеся и исчезающие покраснения на коже (которые могут быть очень разными и в первые недели скорее походили на красные пятна, а после — на крапивницу). Слабость, боль и бессонница ушли где-то через два дня, а покраснения происходят до сих пор.



Сразу после отравления к токсикологу Ирина не обращалась вовсе — она и подумать не могла, что кто-то захочет ее отравить. Анализы тогда Ирина сделала только на аллергию (они были отрицательными на все известные аллергены). Переехав через несколько месяцев в Берлин, она всё же сдала кровь для токсикологического анализа. Однако результаты анализов ей не пришли — в «Шарите» ей заявили, что ее образцы крови «потерялись», а вместо этого пришли полицейские, которые тщательно опросили Ирину об обстоятельствах дела. Недавно Ирина сдала анализы на токсикологию снова, но столько времени спустя, конечно, практически невероятно найти следы токсинов.



The Insider также приводит мнение экспертов, согласно которым, в случае Ирины, сложно однозначно утверждать, имело место отравление или нет, так как у них, слишком мало результатов медицинских анализов. И всё же, по мнению опрошенных The Insider экспертов, описанная Ириной клиническая картина не может быть убедительно объяснена наличием какого-то известного заболевания, поэтому версия об экзогенном отравлении представляется им более вероятной. При этом писанные журналисткой симптомы позволяют предположить, что в ее случае мог быть использован отравляющий агент, но какой именно, пока утверждать сложно.





