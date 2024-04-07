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Число погибших в результате взрыва на стрельбище в Тбилиси увеличилось до трех


07.04.2024   15:49


Число погибших в результате взрыва на стрельбище на улице Бочормы в Тбилиси возросло до 3-х. Информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД.

По их данным, пострадавший скончался в клинике.

На стрельбище магазина «Бетлграунд» на улице Бочормы N12 произошел взрыв. Трое пострадавших в результате взрыва доставлены в больницу.


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