

Число погибших в результате взрыва на стрельбище в Тбилиси увеличилось до трех

07.04.2024 15:49





Число погибших в результате взрыва на стрельбище на улице Бочормы в Тбилиси возросло до 3-х. Информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД.



По их данным, пострадавший скончался в клинике.



На стрельбище магазина «Бетлграунд» на улице Бочормы N12 произошел взрыв. Трое пострадавших в результате взрыва доставлены в больницу.





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