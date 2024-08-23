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В Тбилиси задержали гражданина Украины, укравшего из криптоматов до $11,5 тыс.
23.08.2024 12:55
В Тбилиси задержали гражданина Украины, который с помощью одной 100-ларовой купюры пополнил свой криптокошелек примерно на 11,5 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
«Следствие установило, что 17 августа текущего года обвиняемый с помощью ламинированной 100-ларовой купюры через криптоматы, установленные на разных улицах в Тбилиси, зачислил на свой криптокошелек 30 900 лари», — говорится в сообщении.
35-летний мужчина использовал маску и перчатки. Несмотря на это, полицейским удалось идентифицировать и задержать его через несколько часов после совершения преступления.
Правоохранители изъяли всю незаконно полученную криптовалюту. В качестве вещдоков также изъяты маска и перчатки.
Расследование продолжается по факту кражи в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 177 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
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