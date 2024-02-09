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Возле Душети сотрудник МВД сбил пешехода и скрылся - Прокуратура


09.02.2024   19:58


По данным Прокуратуры Грузии, задержан сотрудник МВД Грузии, который, по версии следствия, передвигаясь на личном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход скончался.

Как указали в ведомстве, обвиняемый оставил пешехода в состоянии, угрожающем жизни:

— «При въезде в город Душети сотрудник МВД Т.Б., управлявший принадлежащим ему автомобилем, нарушил требования Закона Грузии «О дорожном движении», не обеспечил безопасное вождение автомобиля и сбил пешехода, который впоследствии скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля бросил человека в опасном для жизни состоянии и скрылся с места ДТП», — сообщили в Прокуратуре.

Сотруднику МВД Грузии предъявлено обвинение по статье 276 части 6 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности или эксплуатации автотранспортного средства лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее гибель людей) и Уголовного кодекса Грузии по статье 128 (оставление без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии).

Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о продлении срока лишения свободы обвиняемому в качестве меры пресечения.


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