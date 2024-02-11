

По обвинению в кражах в Польше задержаны граждане Грузии

11.02.2024 11:42





В Польше по обвинению в кражах задержаны граждане Грузии. По информации польской полиции, обвинения уже предъявлены лицам в возрасте 35, 36 и 43 лет.



В частности, задержанные умышленно повреждали шины автомобилей и забирали из машин ценные вещи.



Согласно польскому законодательству, обвинения, предъявленные задержанным, предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет.



По требованию прокуратуры в качестве меры пресечения задержанным уже избрано трехмесячное заключение.





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