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По обвинению в кражах в Польше задержаны граждане Грузии
11.02.2024 11:42
В Польше по обвинению в кражах задержаны граждане Грузии. По информации польской полиции, обвинения уже предъявлены лицам в возрасте 35, 36 и 43 лет.
В частности, задержанные умышленно повреждали шины автомобилей и забирали из машин ценные вещи.
Согласно польскому законодательству, обвинения, предъявленные задержанным, предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет.
По требованию прокуратуры в качестве меры пресечения задержанным уже избрано трехмесячное заключение.
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