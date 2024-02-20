

В муниципалитете Адигени происходит активизация старого оползневого тела - Агентство

20.02.2024 18:46





Группа геологов Национального агентства окружающей среды министерства окружающей среды и сельского хозяйства находится в муниципалитете Адигени, где происходит активизация старого оползневого тела, находящегося во временной стабилизации.



Об этом сообщает Национальное агентство охраны окружающей среды.



Подробная информация по этому поводу будет объявлена позже.



«На данном этапе группы находятся в регионах Самцхе-Джавахети, Гурия и Имерети, а именно в муниципалитетах Адигени, Боржоми, Хони и Чохатаури. Специалисты агентства проведут оценку жилых и приусадебных участков, а также объектов инфраструктуры и дадут соответствующие рекомендации по дальнейшим защитным, профилактическим мерам», — говорится в информации Национального агентства охраны окружающей среды.



Кроме того, информацию об активизации оползневых процессов распространила мэрия Адигени.



«В селе Удэ Адигенского муниципалитета оползневый процесс активизировался в результате обильных осадков.

Соответствующие службы мэрии Адигени изучили сложившуюся ситуацию на месте. Информация была передана Национальному агентству охраны окружающей среды», — говорится в информации мэрии Адигенского муниципалитета.

В мэрии поясняют, что жителям, проживающим на территории оползня, было предложено альтернативное помещение для временного проживания.







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