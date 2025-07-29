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Медведев угрожает США войной


29.07.2025   00:09


Председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после очередного ультиматума со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что тот приближается к войне с Россией.

Об этом Медведев написал на Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Медведева, Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией" и должен помнить, что РФ – "это не Израиль и даже не Иран".

"Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (так политические оппоненты называли Джо Байдена. – Ред.)!", – подытожил он.

Ранее в понедельник Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

По словам президента США, новый дедлайн составит "примерно 10-12 дней с сегодняшнего дня".

Ранее Медведев дал понять, что руководство Москвы не обращает внимания на ультиматумы Трампа.


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