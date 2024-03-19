

В Израиле раследуется дело о донорских яйцеклетках из Грузии, содержавших дефект

19.03.2024 12:31





Полиция Израиля расследует дело об импорте женских яйцеклеток из Грузии, которые содержали генетический дефект.



Клетки ранее были ввезены для искусственного оплодотворения.



По данным Минздрава, донорские яйцеклетки содержали ген гемофилии B, сообщает издание «Вести Израиль».



Один ребенок родился с врожденным пороком, еще у одной женщины ребенок появился на свет мертвым.



Полиция Израиля задержала старшего врача, заведующего клиникой ЭКО, а также завлабораторией одной из больниц.



Пока нет комментария грузинского Минздрава и названия клиники-посредника, с которой израильские врачи работали в Грузии.





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