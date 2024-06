The New York Times: Поражение сборной Португалии от Грузии – огромный шок на Евро-2024

27.06.2024 11:56





«Поражение сборной Португалии от Грузии – огромный шок на Евро-2024», — так оценивает газета The New York Times успех грузинов на чемпионате Европы.



«Огромным шоком на Евро-2024 (согласно мировому рейтингу ФИФА) стала победа Грузии над Португалией со счетом 2:0, обеспечившая стране место в плей-офф в её дебютном масштабном турнире», — пишет издание.



Газета отмечает, что первый гол Грузия забила на второй минуте благодаря чрезвычайно талантливому Хвиче Кварацхелия, после чего во втором тайме последовал пенальти Георгия Мекаутадзе.



«Потрясающая победа Грузии означает, что она переместилась на третье место после Турции, и их наградой станет матч против Испании в Кёльне в воскресенье. Это будет сложная перспектива, встретиться с единственной командой на турнире со 100-процентным показателем побед. Но они попытаются совершить еще один переворот», — пишет The New York Times.





