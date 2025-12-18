Цулукиани пожаловалась на на санкции против нее

Заместитель спикера грузинского парламента, одна из лидеров «Грузинской мечты» Тея Цулукиани, заявила, что в отношении нее введены санкции. Она не уточнила, какая именно страна, однако сообщила, что это связано с ее политическими решениями.



«Почему я неприемлема?! Разве я что-то плохое сделала?! Я неприемлема потому, что я другая, у меня другое мнение, я не согласна с вами, критикую вас, у меня риторика, которая вас раздражает. Я говорю вам, что я – европейка, грузинка, которая выросла вместе с вами в одной Европе, с одними ценностями. Сегодня считаю, что что-то идёт неправильно, что в организме есть вирус, и это вам не нравится, и вы приклеили мне ярлык в виде санкции… Я и такие же граждане Грузии, как я, всё выдержим, потому что знаем, ради чего это делается», - сказала Тея Цулукиани в эфире телекомпании «Имеди».



Несколько месяцев назад Тея Цулукиани упрекнула омбудсмена за то, что он не призвал правительство подать жалобу в Страсбургский суд после введения британских санкций.



«Вы должны были призвать правительство Грузии подать межгосударственную жалобу против Великобритании в Страсбургский суд. Это ваше дело. Не я должна была к этому призывать, это вы должны были к этому призывать», — сказала Цулукиани Левану Иоселиани 10 июня, когда омбудсмен представлял свой ежегодный доклад в парламенте.



Западные страны ввели разные санкций против лидеров, членов партии «Грузинская мечта» и более 200 связанных с ними лиц.



Санкционная политика усилилась после 28 ноября 2024 года, после заявлений «Грузинской мечты» и последующего подавления протестных демонстраций.



Личности 119 из подсанкционных лиц были обнародованы, в то время как в отношении остальных были введены анонимные визовые ограничения как со стороны США, так и ряда государств-членов ЕС.



США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили 27 декабря прошлого года. Также, против экс-министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, бывшего директора Службы государственной безопасности Звиада Харазишвили и других.





