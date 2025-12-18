Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сенат США утвердил астронавта Джареда Айзекмана в качестве главы NASA


18.12.2025   12:12


Сенат США утвердил кандидатуру нового главы NASA. Как передает CNN, при голосовании Джаред Айзекман получил поддержку 67 голосов за свою кандидатуру при 30 против.

NASAоставалось без постоянного руководителя более года. Трамп выдвинул Айзекмана на эту должность еще в декабре 2024 года, однако отозвал его кандидатуру после первой номинации, хотя и Демократическая, и Республиканская партии ее поддерживали. В ноябре 2025 года Трамп вновь предложил назначить Айзекмана главой национального космического агентства.

Джаред Айзекман — миллиардер, основатель платежной системы Shift4. Известен в космической отрасли тем, что финансировал экспериментальные полеты на околоземную орбиту. Кроме того, он сам дважды летал в космос в партнерстве с компанией SpaceX Илона Маска. Противники назначения Айзекмана главой NASA указывали на конфликт интересов, возникающий из-за тесных связей кандидата с главой SpaceX.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна