Сенат США утвердил астронавта Джареда Айзекмана в качестве главы NASA

Сенат США утвердил кандидатуру нового главы NASA. Как передает CNN, при голосовании Джаред Айзекман получил поддержку 67 голосов за свою кандидатуру при 30 против.



NASAоставалось без постоянного руководителя более года. Трамп выдвинул Айзекмана на эту должность еще в декабре 2024 года, однако отозвал его кандидатуру после первой номинации, хотя и Демократическая, и Республиканская партии ее поддерживали. В ноябре 2025 года Трамп вновь предложил назначить Айзекмана главой национального космического агентства.



Джаред Айзекман — миллиардер, основатель платежной системы Shift4. Известен в космической отрасли тем, что финансировал экспериментальные полеты на околоземную орбиту. Кроме того, он сам дважды летал в космос в партнерстве с компанией SpaceX Илона Маска. Противники назначения Айзекмана главой NASA указывали на конфликт интересов, возникающий из-за тесных связей кандидата с главой SpaceX.





