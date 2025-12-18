Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Во Дворце Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Грузии Михаила Кавелашвили


18.12.2025   16:08


Во «Дворце Сербии» состоялась официальная церемония встречи президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Михаил Кавелашвили вместе с делегацией принял президент Сербии Александр Вучич.

В рамках официального визита запланирована встреча Михаила Кавелашвили и Александра Вучича как в формате личной беседы, так и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ. Президент Грузии также встретится с премьер-министром Джуро Матутсом и председателем Национального собрания Аной Брнабич.

В состав грузинской делегации входят: министр иностранных дел Мака Бочоришвили, депутаты парламента Грузии — Иракли Мезурнишвили, Ирма Заврадшвили, Гурам Мачарашвили, посол Грузии в Сербии Леван Беридзе и представители администрации Президента Грузии.

Официальный визит президента Грузии в столицу Сербии Белград завершится 19 декабря.


