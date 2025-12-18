|
Во Дворце Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Грузии Михаила Кавелашвили
18.12.2025 16:08
Во «Дворце Сербии» состоялась официальная церемония встречи президента Грузии Михаила Кавелашвили.
Михаил Кавелашвили вместе с делегацией принял президент Сербии Александр Вучич.
В рамках официального визита запланирована встреча Михаила Кавелашвили и Александра Вучича как в формате личной беседы, так и в расширенном формате, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ. Президент Грузии также встретится с премьер-министром Джуро Матутсом и председателем Национального собрания Аной Брнабич.
В состав грузинской делегации входят: министр иностранных дел Мака Бочоришвили, депутаты парламента Грузии — Иракли Мезурнишвили, Ирма Заврадшвили, Гурам Мачарашвили, посол Грузии в Сербии Леван Беридзе и представители администрации Президента Грузии.
Официальный визит президента Грузии в столицу Сербии Белград завершится 19 декабря.
