Кавелашвили: Отношение руководства евробюрократии к нашей стране несправедливо

Существующие отношения между Грузией и ЕС сегодня не столь благополучны, потому что мы считаем, что отношение руководства европейской бюрократии к нашей стране несправедливо, зачастую это двойные стандарты - диалог является одним из важнейших вопросов, который должен идти с ЕС, - заявил Михаил Кавелашвили на брифинге после встречи с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.



По его словам, Грузия всегда готова к диалогу с Евросоюзом.



«История наших стран, дипломатические отношения, насчитывают 30 лет. Важно также, что это мой первый визит в ранге президента, что тоже ценно. Я надеюсь, что должны еще больше укрепиться отношения, о которых говорили. Вы упомянули, что планируется встреча комиссии по торгово-экономическим вопросам. Я уверен, что на ней будут обсуждаться многие важные вопросы для обеих стран. Мы говорили об отношениях в системе образования, об отношениях между молодежью. Обязательно нужно упомянуть опыт, который вы и мы накопили касательно отношений с Евросоюзом. Наше общество и международное сообщество знают, что нынешние отношения между Грузией и ЕС сегодня не очень благополучны, потому что мы считаем, что отношение руководства европейской бюрократии к нашей стране несправедливо, зачастую есть двойные стандарты. Для нашей дружественной страны, Сербии, это не новость . Мы мирная страна. Не проходит и месяца, чтобы Грузия не фигурировала в международных рейтингах в плане развития. Это касается экономических вопросов, прозрачности, судебной системы и т.д. Мы надеемся, что европейская бюрократия будет справедливым потомком той Европы, частью которой являемся мы и сербский народ. Европа привлекательна для всех стран. Ее история даёт возможность и представление о необходимости отличающегося отношения, и наше стремление стать членом ЕС, прежде всего, основано на справедливом принципе, на ценностях, сформировавшихся в Европе на протяжении веков. Поэтому мы надеемся, что все это изменится в этом направлении, и Европа, европейский народ, вернут фундаментальные ценности и снова станут сильным и привлекательным регионом.



Мы всегда готовы к сотрудничеству, диалог - один из важнейших вопросов, который должен вестись с Евросоюзом, и к которому мы всегда готовы. Мы всегда готовы быть открытыми, чтобы было как можно больше прогресса между нами и европейскими странами», - сказал Кавелашвили.





