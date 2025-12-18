|
Гизи Мамагеишвили будет выступать за австрийский «Штурм»
18.12.2025 18:33
Официально подтверждено, что 22-летний грузинский нападающий Гизи Мамагеишвили продолжит свою карьеру в «Штурме Грац».
Мамагеишвили уже находится в Австрии, и сегодня клуб представил его оригинальным видеороликом.
Как известно, Мамагеишвили является воспитанником «Иберии», дважды подряд выигрывал чемпионат Грузии с этой командой, а в этом году завоевал этот титул с «Иберией» в качестве капитана.
Напомним, что за «Штурм» играет ещё один грузинский игрок, член национальной сборной Отар Китеишвили.
