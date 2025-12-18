Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гизи Мамагеишвили будет выступать за австрийский «Штурм»


18.12.2025   18:33


Официально подтверждено, что 22-летний грузинский нападающий Гизи Мамагеишвили продолжит свою карьеру в «Штурме Грац».

Мамагеишвили уже находится в Австрии, и сегодня клуб представил его оригинальным видеороликом.

Как известно, Мамагеишвили является воспитанником «Иберии», дважды подряд выигрывал чемпионат Грузии с этой командой, а в этом году завоевал этот титул с «Иберией» в качестве капитана.

Напомним, что за «Штурм» играет ещё один грузинский игрок, член национальной сборной Отар Китеишвили.


