Гизи Мамагеишвили будет выступать за австрийский «Штурм»

18.12.2025 18:33





Официально подтверждено, что 22-летний грузинский нападающий Гизи Мамагеишвили продолжит свою карьеру в «Штурме Грац».



Мамагеишвили уже находится в Австрии, и сегодня клуб представил его оригинальным видеороликом.



Как известно, Мамагеишвили является воспитанником «Иберии», дважды подряд выигрывал чемпионат Грузии с этой командой, а в этом году завоевал этот титул с «Иберией» в качестве капитана.



Напомним, что за «Штурм» играет ещё один грузинский игрок, член национальной сборной Отар Китеишвили.





