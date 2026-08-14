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СГБ: Похищенный цхинвальским режимом граждани свободен
14.08.2026 17:29
Гражданин Грузии, похищенный цхинвальским режимом 5 декабря 2025 года, свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Об этом сообщает Служба государственной безопасности.
По их же данным, вопрос безусловного освобождения гражданина Грузии из незаконного заключения центральные власти Грузии регулярно поднимали в формате Механизма превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) и Женевских международных дискуссий.
«Интенсивно использовался как механизм «горячей линии», так и все релевантные инструменты, имеющиеся в распоряжении центральных властей. В переговоры активно были включены международные партнёры.
Центральные власти совместно с международными партнёрами продолжают активно работать над освобождением всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - говорится в информации.
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