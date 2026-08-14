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СГБ: Похищенный цхинвальским режимом граждани свободен


14.08.2026   17:29


Гражданин Грузии, похищенный цхинвальским режимом 5 декабря 2025 года, свободен и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Об этом сообщает Служба государственной безопасности.

По их же данным, вопрос безусловного освобождения гражданина Грузии из незаконного заключения центральные власти Грузии регулярно поднимали в формате Механизма превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) и Женевских международных дискуссий.

«Интенсивно использовался как механизм «горячей линии», так и все релевантные инструменты, имеющиеся в распоряжении центральных властей. В переговоры активно были включены международные партнёры.

Центральные власти совместно с международными партнёрами продолжают активно работать над освобождением всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - говорится в информации.


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