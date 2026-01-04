Иностранцам для работы в Грузии потребуется специальное разрешение

В Грузии вводятся новые штрафы. Срок вступления в силу этих денежных санкций установлен на 1 марта 2026 года.



Речь идёт о Законе о трудовой миграции, согласно которому иностранцам для работы в Грузии потребуется специальное разрешение, а работодатели должны будут обосновать эту необходимость.



Наряду с ужесточением Закона о трудовой миграции, вводятся также новые штрафы за нарушения соответствующих требований закона. В частности, в случае трудоустройства иностранца без соответствующих прав, штраф в размере 2000 GEL будет наложен как на работодателя, так и на нанятого иностранца, а в случае повторного нарушения денежная санкция будет удвоена.





