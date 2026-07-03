В июне 2026 года уровень годовой инфляции составил 5.8%

03.07.2026 12:47





По данным Национальной службы статистики Грузии, в июне 2026 года уровень инфляции в Грузии по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,1%, а уровень годовой инфляции - 5.8%.



По данным «Грузстата», показатель базовой инфляции в июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3.5%, а годовой базовой инфляции без учета табака определен на уровне 3.2%.



«Основное влияние на формирование показателя ежемесячной инфляции оказало изменение цен в следующих группах: гостиницы, кафе и рестораны - цены выросли на 2,1%, вклад группы в месячную инфляцию составил 0,08 процентного пункта. Цены выросли как на проживание за ночь (на 4,1 процента), так и на услуги общественного питания (на 1,7 процента); транспорт: цены в группе увеличились на 0,6%, что отразилось на месячной инфляции в 0,08 процентного пункта. В основном выросли цены на транспортные услуги (2,9%) и эксплуатацию личных транспортных средств (0,2%); одежда и обувь: цены в группе снизились на 2,3%, что отразилось на месячной инфляции в -0,1 процентного пункта. Подешевели как одежда (-3,1%), так и обувь (-0,6%). Продовольственные товары и безалкогольные напитки: цены в группе снизились на 0,1%, что отразилось на месячной инфляции в -0,07 процентного пункта. Снижение цен отмечено в следующих подгруппах: молоко, сыр и яйца (-1,5%), сахар, джем и другие сладости (-1,3%), овощи и бахчевые (-1,1%), кофе, чай и какао (-0,7%). Кроме того, выросли цены на фрукты и виноград (3,3%), рыбу (1,5%), мясо и мясные продукты (0,5%), хлеб и хлебобулочные изделия (0,1%), минеральную и родниковую воду, безалкогольные напитки и натуральные соки (0,1%)», - говорится в информации «Грузстата».



По данным статистики, на формирование годовой инфляции наибольшее влияние оказали следующие категории: продовольствие и безалкогольные напитки - цены выросли на 5,6%, что отразилось на годовой инфляции в 1,92 процентного пункта. Цены выросли в подгруппах: рыба - 20,4%; мясо и мясные продукты - 9,8%; фрукты и виноград - 8,7%; хлеб и хлебобулочные изделия - 6,6%; сахар, джем и сладости -5,5%; растительные масла и жир - 5,5%; кофе, чай и какао - 4,2%; минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки - 1,8%; молоко, сыр и яйца - 1,8%; овощи и бахчевые - 0,4%. В группе транспорта цены выросли на 16,5%, что отразилось на годовой инфляции в 1,87 процентного пункта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





