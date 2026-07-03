Начальник смены КПП на грузино-азербайджанской границе задержан за взятку

03.07.2026 13:55





Начальник смены грузинского таможенного пропускного пункта «Красный мост» на границе с Азербайджаном задержан по обвинению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.



По данным следствия, сотрудник таможни заключил сделку с гражданином, пообещав беспрепятственно и без обязательного декларирования пропустить через границу $200 тыс. наличными.



За систематическое покровительство и помощь в обходе таможенных правил чиновник потребовал фиксированную плату — $8 тыс. за каждый подобный случай.



Правоохранители задержали подозреваемого с поличным в момент получения первой части требуемой суммы — $4 тыс. В качестве доказательств следствие использует аудио- и видеоматериалы, которые скрыто записали в ходе оперативных мероприятий с разрешения суда.



Дело расследуют по подпункту «б» части 2 статьи 338 Уголовного кодекса Грузии (получение взятки в крупном размере государственным служащим). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.



В Следственной службе отдельно обратились к государственным служащим и гражданам с предупреждением: ведомство призывает воздержаться от коррупционных сделок, подчеркивая, что реакция правоохранительных органов на любые подобные правонарушения будет незамедлительной и максимально жесткой в рамках закона.



Источник: Новости - Грузия

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