Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

02.07.2026 14:51





После переговоров с грузинской стороной в Астане Казахстан планирует увеличить экспорт нефти по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC). Об этом сообщает Euronews.



По данным издания, на переговорах высокого уровня, состоявшихся в Астане, Казахстан и Грузия договорились об укреплении экономического сотрудничества, в том числе о планах по увеличению объемов транспортировки нефти по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC). Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в сферах развития сельского хозяйства, расширения инвестиций и цифровых услуг.



Как отмечает Euronews, увеличение экспорта нефти через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан способствует углублению стратегических связей с Грузией.



По информации издания, заявление казахстанской стороны прозвучало на фоне продолжающейся диверсификации экспортных маршрутов официальной Астаной посредством Транскаспийского международного транспортного маршрута (TITR), также известного как »Средний коридор».



Как пишет Euronews, объем транзитных перевозок по этому маршруту за последние пять лет увеличился почти в четыре раза. Казахстан рассчитывает, что к 2029 году по коридору, соединяющему Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию, ежегодно будет курсировать до 3 000 контейнерных поездов.



Согласно статье, Астана также намерена расширять сотрудничество с грузинскими портами на Черном море.



«Наряду с нефтяным терминалом в Батуми, принадлежащим казахстанской компании «КазТрансОйл», страна расширяет логистическую инфраструктуру в Поти, где в прошлом году при казахстанских инвестициях был открыт новый мультимодальный терминал. Официальные лица также назвали перспективным проектом будущий глубоководный порт Анаклия», — пишет Euronews.







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