Грузия сыграет с Украиной в в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по баскетболу

02.07.2026 14:25





Сегодня сборная Грузии по баскетболу проведет матч против сборной Украины в рамках отборочного этапа Чемпионата мира.



Встреча состоится в Латвии и начнется в 19:30.



Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 августа по 12 сентября 2027 года.



Благодаря статусу страны-хозяйки Катар на данный момент является единственной сборной, которой уже гарантировано участие в турнире.



Всего в чемпионате мира примут участие 32 сборные. Квоты между континентами распределены следующим образом:



• Европа — 12 мест;

• Америка — 7 мест;

• Азия и Океания — 7 мест;

• Африка — 5 мест.





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