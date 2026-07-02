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Грузия сыграет с Украиной в в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по баскетболу


02.07.2026   14:25


Сегодня сборная Грузии по баскетболу проведет матч против сборной Украины в рамках отборочного этапа Чемпионата мира.

Встреча состоится в Латвии и начнется в 19:30.

Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре с 27 августа по 12 сентября 2027 года.

Благодаря статусу страны-хозяйки Катар на данный момент является единственной сборной, которой уже гарантировано участие в турнире.

Всего в чемпионате мира примут участие 32 сборные. Квоты между континентами распределены следующим образом:

• Европа — 12 мест;
• Америка — 7 мест;
• Азия и Океания — 7 мест;
• Африка — 5 мест.


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