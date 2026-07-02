|
|
|
ЕС выделит 200 млн евро на поддержку мира между Азербайджаном и Арменией
02.07.2026 12:34
Европейский союз выделит гранты на сумму до 200 млн евро для укрепления транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Баку.
Фон дер Ляйен, которая вместе с еврокомиссаром Мартой Кос встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметила, что инициатива направлена на поддержку мира между Азербайджаном и Арменией посредством укрепления региональной взаимосвязанности и оказания целевой помощи местным сообществам.
Армения и Азербайджан находились в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха почти четыре десятилетия. В августе прошлого года после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме стороны при посредничестве Соединённых Штатов достигли мирного соглашения.
«Наш пакет мер Peace through Connectivity Package поможет создать мирное и процветающее будущее для Южного Кавказа. Вместе мы сможем превратить мир на бумаге в мир в реальности», — заявила фон дер Ляйен.
В Европейской комиссии также сообщили, что дополнительно выделят 20 млн евро на программу поддержки местных сообществ в Армении и Азербайджане. Средства будут направлены на развитие здравоохранения, разминирование, повышение профессиональной квалификации и поддержку местного бизнеса.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна