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ЕС выделит 200 млн евро на поддержку мира между Азербайджаном и Арменией


02.07.2026   12:34


Европейский союз выделит гранты на сумму до 200 млн евро для укрепления транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Баку.

Фон дер Ляйен, которая вместе с еврокомиссаром Мартой Кос встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметила, что инициатива направлена на поддержку мира между Азербайджаном и Арменией посредством укрепления региональной взаимосвязанности и оказания целевой помощи местным сообществам.

Армения и Азербайджан находились в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха почти четыре десятилетия. В августе прошлого года после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме стороны при посредничестве Соединённых Штатов достигли мирного соглашения.

«Наш пакет мер Peace through Connectivity Package поможет создать мирное и процветающее будущее для Южного Кавказа. Вместе мы сможем превратить мир на бумаге в мир в реальности», — заявила фон дер Ляйен.

В Европейской комиссии также сообщили, что дополнительно выделят 20 млн евро на программу поддержки местных сообществ в Армении и Азербайджане. Средства будут направлены на развитие здравоохранения, разминирование, повышение профессиональной квалификации и поддержку местного бизнеса.


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