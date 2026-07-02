«Зелёная гора» превращается в «бетонную»: кто скупает землю в Гонио и Сарпи

02.07.2026 13:32





Склоны Гонио и Сарпи стремительно меняют свой облик. Вместо зелёных гор, которыми славится это место, здесь всё активнее появляются виллы и новые строительные проекты. Гектары земли на горе и вдоль побережья оформляются на бизнесменов, близких к Бидзине Иванишвили, сторонников и спонсоров «Грузинской мечты», а также действующих депутатов. Пишут СМИ.



Одновременно среди застройщиков Гонио немало иностранных граждан — в том числе из России, Украины и Израиля.



Одним из примеров является компания «Батуми Инвестмент», которая строит виллы на участке площадью 4 000 квадратных метров в первом переулке Апсароса. Это одно из самых живописных мест Гонио — отсюда открываются панорамные виды на море, устье Чорохи и Батуми.



Компания была зарегистрирована в 2023 году. 45% её принадлежат гражданам России Дмитрию Соловьих и Олегу Емельянову, ещё 55% — гражданину Грузии Роину Зоидзе.



Согласно выписке из Публичного реестра от 30 марта 2026 года, виллы уже поступили в продажу, а большинство покупателей — граждане России.



По имеющейся информации, участок, вероятнее всего, был приобретён у частных собственников.



Однако это лишь один из множества проектов.



Застройка зелёных склонов Гонио и Сарпи начиналась с небольших проектов двухэтажных вилл, но постепенно масштабы строительства значительно выросли. Если тенденция сохранится, то совсем скоро со стороны побережья вместо зелёной горы можно будет увидеть сплошную «бетонную гору».



Большинство крупных участков на горе уже выкуплены компаниями состоятельных бизнесменов. При этом известно, что некоторые из них проявляют интерес и к государственным землям — по имеющейся информации, уже ведутся соответствующие переговоры.



Среди крупнейших собственников называется и компания, принадлежащая детям бизнесмена Вано Чхартишвили, которого грузинские СМИ называют человеком, близким к Бидзине Иванишвили.



Этой компании принадлежат 24 гектара земли на горе Гонио, включая так называемую «вершину Гонио» — смотровую площадку, которую многие считают одним из самых красивых мест Грузии. Отсюда открываются панорамные виды на Батуми, побережье Гонио, гору Сарпи, дельту Чорохи, море и окружающие горы.



Рядом расположен ещё один участок площадью 8 гектаров, оформленный на компанию, зарегистрированную в Великобритании и Ирландии. Установить конечного владельца этой компании затруднительно, однако не исключено, что она также может быть связана с Вано Чхартишвили.



(На фото красным цветом отмечены земельные участки компании, принадлежащей детям Вано Чхартишвили.

Зелёным цветом отмечен участок площадью 8 гектаров, который принадлежит компании, зарегистрированной в Великобритании и Ирландии.)



Территория, принадлежащая компании детей Чхартишвили, начинается на горе Гонио и продолжается в сторону административной единицы Чарнали. С одной стороны отсюда открываются панорамные виды на море и горы, с другой — на зелёную долину. Именно этот район многие называют одной из самых ценных природных территорий в окрестностях Батуми.





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