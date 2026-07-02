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В Тбилиси за пять месяцев продали жилья на рекордные $1,6 млрд


02.07.2026   14:05


Рынок недвижимости столицы продолжает расти. Согласно исследованию Galt & Taggart, на которое ссылается BPN, за первые пять месяцев 2026 года в Тбилиси было продано жилья и другой жилой недвижимости на общую сумму 1,6 млрд долларов.

Это на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в мае 2026 года в Тбилиси зарегистрировали 3 748 сделок с жилой недвижимостью:

- 1 824 сделки пришлись на первичный рынок (+9,7% за год);

- 1 924 сделки — на вторичный рынок (+12,4% за год).


Всего с января по май было зарегистрировано 18 296 сделок.

Что касается цен, то, по данным исследования:

• на первичном рынке квартиры продолжили дорожать по сравнению с предыдущим месяцем;

• на вторичном рынке, наоборот, после апрельского роста цены немного снизились.

Рынок жилой недвижимости Тбилиси остаётся одним из самых активных в регионе, несмотря на высокие цены и сохраняющийся рост стоимости жилья.


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