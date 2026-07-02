В Тбилиси за пять месяцев продали жилья на рекордные $1,6 млрд

02.07.2026 14:05





Рынок недвижимости столицы продолжает расти. Согласно исследованию Galt & Taggart, на которое ссылается BPN, за первые пять месяцев 2026 года в Тбилиси было продано жилья и другой жилой недвижимости на общую сумму 1,6 млрд долларов.



Это на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Только в мае 2026 года в Тбилиси зарегистрировали 3 748 сделок с жилой недвижимостью:



- 1 824 сделки пришлись на первичный рынок (+9,7% за год);



- 1 924 сделки — на вторичный рынок (+12,4% за год).





Всего с января по май было зарегистрировано 18 296 сделок.



Что касается цен, то, по данным исследования:



• на первичном рынке квартиры продолжили дорожать по сравнению с предыдущим месяцем;



• на вторичном рынке, наоборот, после апрельского роста цены немного снизились.



Рынок жилой недвижимости Тбилиси остаётся одним из самых активных в регионе, несмотря на высокие цены и сохраняющийся рост стоимости жилья.





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