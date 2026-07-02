Расследование Еврокомиссии выявило венгерскую шпионскую сеть - Politico

02.07.2026 14:21





Расследование Еврокомиссии выявило существование венгерской шпионской сети, объектами которой были высокопоставленные чиновники Еврокомиссии. Об этом сообщает издание Politico.



По данным издания, в выводах расследования, датированных апрелем, говорится, что операция проводилась в 2013–2016 годах. В ее рамках сотрудники венгерской разведки под дипломатическим прикрытием были официально оформлены как сотрудники посольства Венгрии в Брюсселе.



Целью операции было получение от высокопоставленных сотрудников Еврокомиссии венгерского происхождения внутренней информации по вопросам, представлявшим интерес для правительства Венгрии.



Как пишет Politico, это включало установление контактов с должностными лицами Еврокомиссии, являющимися гражданами Венгрии, и попытки получить от них подробную информацию об их работе в комиссии, в частности по тем вопросам, которые представляли особый интерес для венгерского правительства.



Согласно статье, шпионская сеть первоначально действовала скрытно, однако с 2015 года ее деятельность стала заметной для венгерских высокопоставленных чиновников, вследствие чего эффективность операции снизилась, а с 2016 года она была полностью прекращена.



«В 2015 году, когда шпионская деятельность приобрела наиболее интенсивный характер, Оливер Вархеи стал послом Венгрии при Европейском союзе. В настоящее время он занимает пост еврокомиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных. Работу в Постоянном представительстве Венгрии при ЕС он начал в 2011 году.



В январе прошлого года, когда в прессе впервые появилась информация о том, что при посольстве якобы действует шпионская сеть, Вархеи заявил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что ему «ничего не известно» о предполагаемой деятельности Венгрии. В январе этого года он вновь подтвердил свою позицию, отвечая на вопросы депутатов Европейского парламента.



Вархеи заявил, что к нему никогда не обращались с просьбой передавать секретную информацию спецслужбам. «Обращались ли ко мне представители венгерских или каких-либо других спецслужб? Нет, не обращались», — сказал Вархеи на заседании комитета Европарламента», — говорится в статье Politico.



По информации издания, расследование, которым руководил еврокомиссар по борьбе с мошенничеством Пётр Серафин, официально подтвердило существование шпионской сети. Однако из-за ограниченных полномочий и инструментов расследования Еврокомиссия не смогла установить индивидуальную ответственность кого-либо из высокопоставленных должностных лиц, кроме непосредственно сотрудников разведывательных служб.



«На основании информации, полученной в ходе расследования, и с учетом ограниченных инструментов, которыми располагает Европейская комиссия, невозможно установить индивидуальную ответственность или причастность каких-либо лиц, кроме самих сотрудников разведывательных органов», — говорится в документе.



В итоге Европейская комиссия закрыла расследование, придя к выводу, что серьезного нарушения безопасности выявлено не было.







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