В Тбилиси автомобиль насмерть сбил женщину, шедшую по тротуару

02.07.2026 14:03





В социальных сетях распространилось видео момента трагического ДТП, на котором видно, как легковой автомобиль сбил женщину, шедшую пешком. Сам автомобиль тоже был припаркован на тротуаре.



К сожалению, спасти пострадавшую не удалось — она скончалась.



Трагедия произошла несколько дней назад в районе Надзаладеви в Тбилиси.



Водитель автомобиля задержана.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Грузии — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.





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