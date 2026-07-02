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В Тбилиси автомобиль насмерть сбил женщину, шедшую по тротуару


02.07.2026   14:03


В социальных сетях распространилось видео момента трагического ДТП, на котором видно, как легковой автомобиль сбил женщину, шедшую пешком. Сам автомобиль тоже был припаркован на тротуаре.

К сожалению, спасти пострадавшую не удалось — она скончалась.

Трагедия произошла несколько дней назад в районе Надзаладеви в Тбилиси.

Водитель автомобиля задержана.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Грузии — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.


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