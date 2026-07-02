В Батуми более 130 тонн опасных отходов в год сжигают без полного экологического согласования

02.07.2026 13:57





В Гонио, рядом с мостом, работает предприятие по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов, ежегодно уничтожают более 130 тонн опасных отходов, расходуя около 23 тонн дизельного топлива.



Как следует из выводов экологического надзора, предприятие работает с нарушением требований закона. В отношении муниципальной компании «Сандасуптавеба», которая эксплуатирует объект, составлен протокол об админ.нарушении.

По данным Департамента экологического надзора, предприятие:



• осуществляет деятельность без экологического решения, обязательного после вступления в силу Экологического кодекса;

• не выполняет условия ранее выданного экологического разрешения;

• не разработало муниц.план управления отходами.



Материалы уже направлены в городской суд.



Согласно документам, поданным самой компанией:



• объём уничтожаемых отходов увеличился с 21,4 до 132 тонн в год;

• для их сжигания ежегодно расходуется 23,1 тонны дизельного топлива.



Несмотря на это, экологическая оценка такого увеличения мощности до сих пор не была проведена.

29 июня 2026 года Национальное агентство окружающей среды постановило, что увеличение мощности инсенератора требует подготовки полной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).



По мнению агентства, представленных материалов недостаточно, чтобы определить экологические риски.

Отдельно отмечается, что проверки выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства, свидетельствующие о ненадлежащем управлении экологическими рисками.



Возможный ущерб окружающей среде пока неизвестен



В решении агентства подчёркивается, что из-за роста производительности значительно увеличиваются риски:



• загрязнения атмосферного воздуха;

• негативного воздействия на биоразнообразие;

• накопительного (кумулятивного) воздействия;

• проблем, связанных с обращением с отходами.



При этом какой именно ущерб уже наносится окружающей среде, пока не установлено.

Объект находится в пределах охраняемой природной территории



Особую обеспокоенность вызывает то, что предприятие расположено в границах участка Изумрудной сети GE0000054 «Дельта Чорохи».



Поэтому агентство требует провести отдельную оценку воздействия на биоразнообразие, включая влияние:

• на животных и места их обитания;

• на перелётных птиц;

• на места их гнездования, кормления и отдыха.



Также необходимо разработать и согласовать программу экологического мониторинга.



Инсенератор работает рядом с переполненной свалкой



В материалах самой компании говорится, что предприятие расположено на действующем батумском полигоне отходов, который не соответствует требованиям законодательства.



Среди проблем полигона:



• переполнение (по оценке, накоплено 4–4,5 млн тонн отходов);

• отсутствие гидроизоляции;

• отсутствие системы очистки фильтрата;

• отсутствие системы отвода свалочного газа;

• распространение запахов и выбросов в сторону моря и населённых пунктов под воздействием преобладающих ветров.



Компания также отмечает, что старый полигон планируется закрыть после запуска нового санитарного полигона.

Почему предприятие продолжает работать



«Сандасуптавеба» признаёт, что альтернативного предприятия по обезвреживанию медицинских отходов в Аджарии нет.



Поэтому, по её мнению, остановка инсенератора приведёт к накоплению большого количества опасных медицинских отходов и создаст ещё более серьёзные риски.



Компания считает, что объект должен работать до тех пор, пока рядом с новым санитарным полигоном не будет построен современный комплекс по термическому обезвреживанию отходов.



Новый полигон до сих пор не введён в эксплуатацию



Строительство нового санитарного полигона в селе Цецхлаури завершилось ещё в 2021 году, однако он до сих пор не начал работу.



Закрытие действующей батумской свалки напрямую зависит от запуска нового объекта, однако сроки его ввода в эксплуатацию по-прежнему неизвестны.



Таким образом, до подготовки и утверждения ОВОС инсенератор продолжает работать в границах охраняемой природной территории, несмотря на то, что реальное воздействие его работы на окружающую среду пока не оценено.



т/к «Батумчик»

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