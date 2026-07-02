|
|
|
В Аджарии раскрыли крупную строительную аферу: ущерб — сотни тысяч долларов
02.07.2026 13:38
Следственное управление Департамента полиции Аджарии МВД Грузии задержало иностранного гражданина по обвинению в мошенническом завладении крупной суммой денег в составе организованной группы.
Ещё двум иностранным гражданам предъявлены обвинения: одному — заочно, другому — в пенитенциарном учреждении.
По версии следствия, обвиняемые создали преступную группу ради незаконного получения крупной финансовой выгоды и распределили между собой роли.
Они находили в Аджарии людей, заинтересованных в строительных и ремонтных работах, предлагали им услуги через ложную рекламу и фиктивные договоры, заранее получали деньги, но взятые на себя обязательства не выполняли.
По данным следствия, участники группы незаконно присвоили:
• 428 250 долларов США;
• 10 100 лари;
• 400 000 армянских драмов.
Расследование ведётся по частям 3 и 4 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии — мошенничество. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна