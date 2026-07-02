В Аджарии раскрыли крупную строительную аферу: ущерб — сотни тысяч долларов

02.07.2026 13:38





Следственное управление Департамента полиции Аджарии МВД Грузии задержало иностранного гражданина по обвинению в мошенническом завладении крупной суммой денег в составе организованной группы.



Ещё двум иностранным гражданам предъявлены обвинения: одному — заочно, другому — в пенитенциарном учреждении.

По версии следствия, обвиняемые создали преступную группу ради незаконного получения крупной финансовой выгоды и распределили между собой роли.



Они находили в Аджарии людей, заинтересованных в строительных и ремонтных работах, предлагали им услуги через ложную рекламу и фиктивные договоры, заранее получали деньги, но взятые на себя обязательства не выполняли.

По данным следствия, участники группы незаконно присвоили:



• 428 250 долларов США;

• 10 100 лари;

• 400 000 армянских драмов.



Расследование ведётся по частям 3 и 4 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии — мошенничество. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.





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