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Клинический директор Vivamed: результаты анализов Элене Хоштария будут готовы в течение дня
02.07.2026 15:43
По рекомендации лечащих врачей одного из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария ей назначены лабораторные исследования, сообщает клинический директор клиники Vivamed Зураб Чхаидзе. Их результаты, по его словам, будут готовы в течение дня.
«Вчера к нам доставили госпожу Элене Хоштария. Я встретился с ее лечащими врачами, мы осмотрели пациентку. По их рекомендации назначены базовые исследования, в основном речь идет о лабораторных анализах, которые сейчас проводятся…
По вопросам, касающимся состояния ее здоровья, обращайтесь к лечащим врачам. В данном случае мы лишь предоставляем инфраструктуру, чтобы помочь с проведением исследований. По всем остальным вопросам обращайтесь к лечащим врачам», — заявил Чхаидзе.
Элене Хоштария, один из лидеров «Коалиции за перемены», была переведена в клинику Vivamed накануне.
Решение о ее этапировании в медицинское учреждение Специальная пенитенциарная служба приняла двумя днями ранее после ухудшения состояния здоровья политика. Об этом заявил генеральный директор службы Георгий Патараидзе после встречи с лечащими врачами Хоштария — Макой Иоселиани и Ани Кавтарадзе.
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