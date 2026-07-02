ООН призвала Грузию пересмотреть спорные законы и расследовать разгоны протестов

02.07.2026 17:09





Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) представило жесткий док-сессионный доклад по Грузии. Женева призывает Тбилиси вернуть свободу гражданскому обществу и прекратить практику несоразмерной силы на митингах.



Доклад на 62-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве презентовала директор Отдела глобальных операций УВКПЧ Маарит Кохонен Шериф. По ее словам, международное сообщество с глубокой тревогой наблюдает за тем, как грузинские власти закручивают гайки в правовом поле.



«В 2025 году продолжилось принятие законодательства, ограничивающего гражданское пространство и подрывающего право на мирные собрания. Управление по-прежнему обеспокоено сообщениями о нарушениях прав человека в контексте протестных акций, включая произвольные задержания, жестокое обращение и непропорциональное применение силы в отношении демонстрантов и журналистов», — заявила представитель УВКПЧ.



При этом в ООН признали и позитивные шаги Тбилиси: например, арест в мае пяти действующих и бывших силовиков, обвиняемых в насилии над митингующими в 2024 году. Однако в Женеве подчеркивают, что такие расследования не должны быть точечными — они обязаны стать оперативными, независимыми и охватить абсолютно все случаи превышения полномочий.



Главные требования ООН к официальному Тбилиси



Ключевой вывод доклада — Тбилиси необходимо срочно пересмотреть пакет резонансных законов, чтобы обеспечить их «полное соответствие международным стандартам». В отчете упоминаются изменения, которые среди прочего, ужесточили правила проведения митингов, расширили полномочия полиции, ограничили иностранное финансирование неправительственных организаций и СМИ, а также ввели новые требования к работе вещателей.



В ООН также подчеркивают, что подобные законопроекты должны приниматься прозрачно и с полноценным участием общественности.



Кроме того, правительству рекомендовано:

• принять конкретные меры по защите права на мирные собрания;

• расследовать сообщения о произвольных задержаниях протестующих и чрезмерном применении силы против журналистов;

• обеспечить справедливое судебное разбирательство и привлечение виновных к ответственности;

• активизировать борьбу с гендерной дискриминацией и насилием, а также пересмотреть изменения в гендерном законодательстве, принятые в 2025 году;

• восстановить благоприятные условия для работы гражданского общества, чтобы любые ограничения на иностранное финансирование неправительственных организаций и вещателей были необходимыми, соразмерными и соответствовали международным обязательствам Грузии.



Ситуация в Абхазии и Цхинвальском регионе



Отдельный блок документа посвящен неподконтрольным Тбилиси территориям. Главная проблема — международные правозащитники до сих пор лишены физического доступа в Абхазию и Южную Осетию. ООН требует от всех вовлеченных сторон обеспечить им беспрепятственный въезд.



Среди других рекомендаций по оккупированным регионам:



• полностью открыть все пункты пропуска на административных границах;

• Расследовать факты ущемления прав этнических грузин в Гальском и Ахалгорском районах;

• прекратить практику незаконных задержаний на линии оккупации, расследовать случаи пыток и нарушения права на жизнь;

• обеспечить беспрепятственную работу международных гуманитарных миссий.



Несмотря на серьезный объем критики, в УВКПЧ подчеркнули, что не закрывают двери для диалога. ООН продолжит работу своего тбилисского офиса и готова помогать Грузии исправлять ситуацию с правами человека.





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