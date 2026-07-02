Власти Грузии планируют направить до $2 млн на масштабную реставрацию Светицховели

02.07.2026 17:16





Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии запросило разрешение провести закупки в упрощенном порядке для комплексного обследования и реставрации кафедрального собора Светицховели. Максимальная стоимость проекта оценивается в 5 млн лари (около $1,9 млн), сообщает агентство bm.ge.



Речь идет о двухлетней программе, рассчитанной на 2026-2027 годы. В агентстве подчеркивают, что 5 млн лари — это не единовременное финансирование, а предельный объем закупок. Средства будут выделяться поэтапно, по мере необходимости.



Необходимость масштабных работ возникла после того, как в 2025 году в соборе несколько раз фиксировались протечки кровли — в феврале и марте. После этого премьер Ираклий Кобахидзе поручил обеспечить финансирование мероприятий по сохранению памятника из госбюджета.



В запросе агентство отмечает, что точечный ремонт для Светицховели уже недостаточен. По оценке ведомства, для сохранения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО необходим долгосрочный, научно обоснованный подход.

Проект предусматривает комплексное обследование памятника, включая климатические, инженерные, геологические и сейсмические исследования, изучение строительных материалов, историко-архивный анализ, разработку единой стратегии консервации, подготовку проектной документации, а также проведение реставрационных работ с последующим научным сопровождением и мониторингом.



Агентство просит разрешить проводить закупки без стандартных тендеров, объясняя это спецификой проекта. Ведомство указывает, что каждый следующий этап зависит от результатов предыдущих исследований, поэтому заранее определить объем и сроки всех работ невозможно. Кроме того, проведение отдельных тендеров может привести к срыву сроков и нарушить непрерывность реставрационного процесса.



Еще один аргумент — необходимость привлечения специалистов с опытом работы на объектах всемирного наследия. По мнению агентства, привлекать их проще будет через упрощенную процедуру закупок.



Светицховели — кафедральный собор Грузинской православной церкви и одна из главных святынь страны, расположенная в Мцхета. Храм, построенный в XI веке на месте первой христианской церкви Грузии, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По церковному преданию, под его фундаментом находится хитон Иисуса Христа, который был принесен в Мцхета из Иерусалима после распятия.



Храм представляет собой величественный образец средневекового грузинского зодчества. Внутри сохранились уникальные фрески, а также усыпальница выдающихся грузинских монархов, включая царей Вахтанга Горгасали, Ираклия II и Георгия XII.





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