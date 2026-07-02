В Грузию прибыл президент Узбекистана

02.07.2026 18:58





Шавкат Мирзиёев прибыл в Грузию с государственным визитом в сопровождении официальной делегации.



В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели президента Узбекистана встретила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По информации администрации президента Узбекистана, в рамках визита запланированы встречи Шавката Мирзиёева с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. По итогам переговоров будут подписаны соглашения и меморандумы о взаимопонимании в различных сферах.



«Кроме того, президент Республики Узбекистан возложит венок к мемориалу героям, погибшим за единство Грузии, а также примет участие в церемонии открытия памятника поэту Алишеру Навои», — говорится в сообщении пресс-службы.





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