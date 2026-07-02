Леван Мачавариани: Наши граждане не верят Европарламенту, который критикует Грузию

02.07.2026 19:23





По словам Левана Мачавариани, члена парламентского большинства, критические заявления в адрес Грузии, основанные на докладе Расы Юкневичене, не имеют никакой ценности для «Грузинской мечты».



Леван Мачавариани прокомментировал публикацию Европейского парламента в соцсети о Грузии и Турции, в котором говорится: «Европейский парламент четко дал понять относительно прогресса Грузии и Турции в процессе вступления в Европейский союз, и прогресс в процессе вступления в ЕС невозможен без демократических реформ».



Леван Мачавариани утверждает, что Грузия выполнила более 80% своих обязательств по Соглашению об ассоциации и занимает лидирующие позиции в рейтинге, хотя Европейский союз это не учитывает.



«Здесь нет ничего нового. Мы привыкли к несправедливому отношению. Для подавляющего большинства наших граждан это уже не представляет собой ничего серьезного — всем смешно, когда мы являемся страной, занимающей передовые позиции по всем рейтингам, а это не принимается во внимание. Мы выполнили более 80% обязательств, взятых на себя по Соглашению об ассоциации, и это не учитывается — они заняты исключительно критикой Грузии.



Разумеется, никто этому не верит. Для большей убедительности я бы посоветовал им, например, говорить о проблемах Украины и Молдовы. В одном из последних отчетов по расширению, который состоял из шести разделов по каждой стране, почему-то в отношении Украины и Молдовы отсутствовали два раздела — касающиеся прав человека и коррупции. Здесь всё ясно.



Никто не говорит о том, что на Украине и в Молдове фактически не осталось оппозиционных партий, о том, как в этих двух странах процветает коррупция, что оппозиционные телеканалы были закрыты и что, по сути, остались только те телеканалы, которые занимаются пропагандой правящих партий.



Когда обо всем этом не говорят и критикуют Грузию, которая по всем показателям находится на передовых позициях, — об этом свидетельствуют даже исследования самых авторитетных западных организаций, — конечно, наши граждане не верят Европарламенту. Всё это смешно.



Тем более когда подобные заявления основываются на докладах госпожи Расы Юкнявичене. В Грузии все знают, что госпожа Раса — ближайшая подруга Михаила Саакашвили и женщина с советским менталитетом, которая назвала наших один миллион двести тысяч избирателей инфекцией. Она невоспитанная, наглая женщина, и подобные заявления, основанные на ее докладах, не имеют для нашей страны никакой ценности», — заявил Леван Мачавариани.





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