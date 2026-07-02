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В Хуло поздравили двух жителей со 100-летним юбилеем
02.07.2026 19:32
Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе вместе с главой Хуло Вахтангом Беридзе поздравила со 100-летием жителей Хуло — Софию Сурманидзе и Везира Горгадзе.
Софию Сурманидзе, которая живёт в селе Чери, также поздравила супруга главы правительства Аджарии Софио Бакуридзе.
У Калбатоно Софии Сурманидзе — четверо детей, девять внуков, двадцать правнуков и четверо праправнуков.
У Везира Горгадзе, жителя села Хихадзири, — трое детей, четырнадцать внуков и сорок два правнука.
Сейчас в Аджарии живут 30 человек в возрасте 100 лет и старше. Самая пожилая среди них — 112-летняя Накифе Давитадзе из Шуахеви.
Юбилярам вручили единовременную помощь в размере 5 000 лари. В 2026 году эта выплата для жителей старше 100 лет была увеличена с 1 500 до 5 000 лари.
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